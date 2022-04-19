ВКС России поразили более 30 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России 19 апреля поразила 31 военный объект Украины, сообщили в Минобороны РФ. Высокоточные российские ракеты ударили по двум опорным пунктам и шести районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Данные на вечернем брифинге привел официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины», — подчеркнул он.

В Минобороны уточнили, что среди них недалеко от населенных пунктов Раздольное и Новогродовка российские военнослужащие уничтожили два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и военной техники противника. Ликвидирован склад боеприпасов для РСЗО в районе Приволье.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное», — добавил Конашенков.

Он подчеркнул, что уничтожены до 180 человек личного состава ВСУ и 15 единиц техники, а рядом с населенным пунктом Барвенково — пусковая установка ЗРК «Бук-М1».

Российские средства ПВО сбили над Чернобаевкой, Зализным и Покровским три украинских БПЛА. Ракетные войска в течение дня поразили два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийскую батарею и скопление украинской техники.

С начала спецоперации, заявили в Минобороны РФ, уничтожены 140 самолетов Украины, 490 БПЛА, 253 ЗРК, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок РСЗО, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной автомобильной техники.