Армия 03 декабря 2022, 13:49 ВКС России получили партию истребителей Су-35С ОАК передала Минобороны многофункциональные истребители Су-35С РИА «Новости»

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Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С. В пресс-службе компании отметили, что перед отправкой самолетов провели комплекс наземных и летных испытаний.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, производственные мощности завода в Комсомольске-на-Амуре загружены максимально. Это не мешает поставлять технику для нужд Минобороны в сроки, оговоренные контрактами.

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Зампред правительства России Денис Мантуров отметил, что власти инвестировали в развитие мощностей предприятий ОПК, и теперь это приносит свои плоды — производимая техника позволяет укреплять обороноспособность страны и выполнять задачи в ходе спецоперации.

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В конце ноября российские бомбардировщики и истребители вместе с китайскими самолетами заметили недалеко от Южной Кореи. Власти республики отметили, что их воздушное пространство в итоге никто не нарушил.