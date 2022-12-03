03 декабря 2022, 13:49
ВКС России получили партию истребителей Су-35С
ОАК передала Минобороны многофункциональные истребители Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С. В пресс-службе компании отметили, что перед отправкой самолетов провели комплекс наземных и летных испытаний.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, производственные мощности завода в Комсомольске-на-Амуре загружены максимально. Это не мешает поставлять технику для нужд Минобороны в сроки, оговоренные контрактами.«Мы также решаем кадровую задачу. За 2022 год на КнААЗ уже трудоустроено свыше 500 новых производственных рабочих и инженеров», — отметил глава корпорации. Он добавил, что столько же специалистов на завод в Комсомольске-на-Амуре планируют принять на работу в следующем году.
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Зампред правительства России Денис Мантуров отметил, что власти инвестировали в развитие мощностей предприятий ОПК, и теперь это приносит свои плоды — производимая техника позволяет укреплять обороноспособность страны и выполнять задачи в ходе спецоперации.
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В конце ноября российские бомбардировщики и истребители вместе с китайскими самолетами заметили недалеко от Южной Кореи. Власти республики отметили, что их воздушное пространство в итоге никто не нарушил.
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