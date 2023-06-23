23 июня 2023, 18:39
ВКС России получили партию истребителей Су-35С
Мантуров: новую партию многоцелевых истребителей Су-35С передали ВКС России
Новую партию истребителей Су-35С передали Воздушно-космическим силам России. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — уточнил глава ведомства.
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Он назвал Су-35С одним из лучших оперативно-тактических самолетов в мире. Эти истребители способны выполнять очень широкий спектр задач.
Су-35С собирают на Комсомольского-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации.
Боевые машины успешно прошли необходимые испытания. Каждый самолет протестировали в полете в различных рабочих режимах. Истребители могут развивать скорость до 2,5 тысяч километров в час.
Ранее Мантуров счел Су-35С бестселлером на внешнем рынке.
Минобороны РФ
Самолеты
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