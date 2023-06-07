Армия 07 июня 2023, 18:28 ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе Минобороны показало кадры патрулирования в АТР ВКС России и ВВС Китая

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В Азиатско-Тихоокеанский регион для совместного патрулирования 7 июня вылетела авиагруппа ВКС России и китайских ВВС. Кадры ее работы показало Минобороны.

В состав авиагруппы вошли стратегические ракетоносцы Ту-95мс и бомбардировщики Хун-6к. Они пролетели над водами Японского и Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.

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Совместный полет российских и китайских самолетов длился порядка восьми часов. На всем маршруте их прикрывали Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая. Российские самолеты совершили посадку и взлет с аэродрома в КНР.

На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

Самолеты России и Китая во время выполнения задач действовали в строгом соответствии с нормами международного права. Нарушений воздушного пространства других стран они не допустили и после завершения патрулирования вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны уточнили, что вылет произвели в рамках военного сотрудничества России и КНР в 2023 году. Против третьих государств он направлен не был.