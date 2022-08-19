Вице-адмирал Соколов стал врио командующего Черноморским флотом России

Временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России стал вице-адмирал Виктор Соколов. О назначении он заявил на встрече с офицерами-черноморцами, сообщило РИА «Новости».

«Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом… Сегодня с вами проводим первую встречу», — сказал Соколов.

Согласно информации на сайте Минобороны, Соколов является начальником Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, орденом «За военные заслуги» и орден «За морские заслуги».

Вице-адмирал — кадровый военный моряк. С 1985 по 1987 год был командиром минно-торпедной боевой части сторожевого корабля и прошел путь до заместителя командующего Северного флота. Эту должность он занимал с 2013 по 2020 год. С 17 января 2020 года стал начальник ВМА имени адмирала Кузнецова.