Винтовка с дальнобойностью в 7 километров появится в России

В России создадут уникальную снайперскую винтовку DXL-5. Выстрел из нее будет способен поразить цель на дальности в семь километров. Вести огонь на таком расстоянии позволит специальный патрон.

Разработкой винтовки заняты специалисты Lobaev Arms. Генеральный директор предприятия Владислав Лобаев уточнил в беседе с РИА «Новости», что на мировом рынке снайперского оружия еще не было винтовок с такой дальностью.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5», — пояснил он.

К этому же семейству вооружения относятся изделия Lobaev Arms DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие».

Самой дальнобойной сейчас является винтовка «Сумрак», произведенная этой же компанией. Она уверенно поражает цель на дальности двух с половиной километров. Рекордная дальность выстрела у оружия — 4,2 километра.

Под DXL-5 создадут новый патрон. В нем есть несколько технологических новшеств, благодаря которым будет возможно вести огонь на указанном расстоянии.

«Новый патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием», — подчеркнул Лобаев. Он добавил, что пуля будет больше и размером, и начальной скоростью, по сравнению с теми, которые раньше использовали в Lobaev Arms. Подробности глава предприятия раскрывать не стал.

Сроки создания DXL-5 пока точно не определены. Лобаев выразил надежду, что винтовку выпустят в начале 2021 года. Однако более конкретную дату он не указал, сославшись на вызванные пандемией коронавируса сложности.