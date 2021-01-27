«Видимо они как-то могут воевать». Эксперт — о трансгендерах в армии США
Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден снова разрешил трансгендерам служить в армии. Специалиста процитировало РИА ФАН.
«Я был в США и разговаривал с американскими политиками и солдатами. Они объяснили мне, что общество США свыклось с трансгендерами, но при этом проблемы в армии существуют, так как трансгендеров не везде встречают с аплодисментами», — поделился Баранец.
По его словам, один американский офицер объяснил отмену ограничений для трансгендеров нехваткой военных кадров. При этом в Штатах началось строительство общежитий для трансгендерных пар.
«Если рассуждать о способностях трансгендеров, то видимо они как-то могут воевать. Я уверен, что управлять дроном они тоже могут», — добавил главред онлайн-издания «На линии» Виктор Мараховский.