Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал видео ударов самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области.

Установка «Змей Горыныч» создана для проделывания проходов в минных полях. Она может расчищать путь для пехоты и техники даже во время боя. УР-77 «Метеорит» делает то, что раньше вручную делали саперы, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

«Солнцепек» стреляет 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Дальность огня системы — шесть километров.

В начавшихся масштабных военных учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Основные действия развернулись на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Республики Дагестан и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.