Армия 24 января 2024, 05:58 Вездеходы «Сарацин» создали в России для мобильных групп в зоне спецоперации Вездеходную платформу «Сарацин» создали в РФ для мобильных групп в зоне СВО РИА «Новости»

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В России создали высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин», которая предназначена для боевых задач мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции. Об этом заявил генеральный директор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в разработке новинки учли опыт использования мобильных групп и «кочующих огневых позиций».

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«Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — заявил источник агентства.

Багдасаров отметил, что профессионалы «Арго» создали три варианта «Сарацина»: тяжелая, средняя и легкая. Первая версия представляет собой трехосный автомобиль 6×6 на платформе УАЗ, а легкий вариант покажут в этом году на выставках «Экспотехностраж».

Ранее стало известно, что тульский патронный завод создал патрон повышенной пробиваемости, подходящий для стрелкового оружия, включая автомат Калашникова. Такой снаряд будут использовать для поражения живой силы неприятеля и легкобронированной боевой техники.