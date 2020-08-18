Ветврач столичного ОМОНа рассказал о подготовке собак-саперов

Ветеринарный врач столичного ОМОНа Главного управления Росгвардии Ирина Семченкова рассказала о подготовке собак-саперов.

Она подчеркнула, что за состоянием каждого животного тщательно наблюдают специалисты.

«Раз в неделю каждая собака, а их у нас в отряде 38, проходит медосмотр. Собаки у нас разного возраста: от полуторагодовалых до восьми-десяти лет, — но ведут себя при осмотре одинаково спокойно. Они у нас очень воспитанные, не кусаются», — процитировало эксперта РИА ФАН.

Семченкова заметила, что есть собаки, которые боятся визита к врачу. Одной из неприятных процедур является укол, однако такая мера является исключительной. Она отметила, что в настоящий момент в ОМОНе служат овчарки — немецкие и бельгийские. Помимо прочего, есть лабрадор. Все собаки живут на улице, в вольерах, поэтому у них вырабатывается хороший иммунитет.

Животные не участвуют в задержаниях и не несут караульную службу. Они являются специалистами минно-взрывного дела. Их задача — определить, находится ли в определенной сумке или коробке взрывоопасный предмет. Также собаки ищут спрятанное оружие или патроны.

При отборе смотрят, чтобы животное было активным, бесстрашным. Собачьи университеты начинаются с общего курса дрессировки. Примерно в три месяца все щенки обучаются главным командам. После этого почти год уходит на то, чтобы сделать из молодого пса настоящего сапера. Далее начинается служба. Она длится в среднем восемь лет.