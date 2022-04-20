Ветеран Донбасса Матюшин рассказал, сколько еще могут продлиться бои за Мариуполь

Лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран Донбасса Александр Матюшин поделился прогнозом, сколько по времени продлятся бои за Мариуполь. По его словам, они закончатся в течение недели. Об этом сообщили Runews.

Он подчеркнул, что на данный момент почти вся территория города находится под контролем вооруженных сил России и Народной милиции ДНР. Несмотря на это, сражения в городе продолжаются.

«Вероятно, бои растянутся еще на неделю», — заявил Александр Матюшин.