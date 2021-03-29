Весной в российскую армию призовут более 134 тысяч юношей

Весной этого года в российскую армию отправится более 134 тысяч призывников. Это почти на тысячу меньше, чем год назад в аналогичный период.

«Общее количество призываемых этой весной граждан составит более 134 тысяч юношей», — сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда»​​​.

Весной прошлого года на службу были призваны 135 тысяч.

Во время весеннего призыва для будущих солдат и сотрудников военкоматов сохраняется масочно-перчаточный режим, обязательная проверка температуры и тестирование на коронавирус.

На территории воинских частей для призывников работают прививочные кабинеты. При желании любой из новоиспеченных солдат сможет вакцинироваться.

Бурдинский отметил, что во время весеннего призыва в прошлом году удалось выявить более 1,5 тысячи зараженных и 7,2 тысячи контактных лиц.

Во время осеннего призыва прошлого года в армию отправились 128 тысяч юношей.