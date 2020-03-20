Весенний призыв в российскую армию не станут переносить из-за коронавируса

Если вы надеялись, что коронавирус поможет избежать призыва этой весной, то у нас плохие новости. В армию все же придется пойти в срок. Правда, начнется служба с двухнедельного карантина в военной части, а всех призывников обязательно проверят на коронавирус.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — сказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что ведомство создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса среди военных. Руководит им первый заместитель министра Руслан Цаликов.

Штаб регулярно проверяет все учебные заведения, воинские части и подведомственные организации. Пока ни одного случая заражения среди военных не выявили. Но если такие зараженные появятся, то для них подготовлены военные госпитали.

«Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», — добавил министр.

По состоянию на 20 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 52 диагностировали за последние сутки. Выздоровели после заражения девять человек.