Важное 30 марта 2023, 19:35 Весенний призыв в армию в России стартует с 1 апреля Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва россиян на военную службу с 1 апреля. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — отметили в указе.

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Уточняется, что призыву подлежат россияне, которые не пребывают в запасе. Всего с 1 апреля по 15 июля планируется отправить на службу порядка 147 тысяч человек.

Также документ предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы подошел к концу. Глава государства поручил выполнение всех пунктов указа правительству России, региональным властям и призывным комиссиям.

Призыв россиян на срочную службу ежегодно проводят весной и осенью. Первый этап обычно проходит с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что весенних призывников не отправят на службу в новые субъекты страны.