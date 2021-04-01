Весенний призыв в армию начался в России

В четверг, 1 апреля, весенний призыв на военную службу стартовал в России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Призыв распространяется на 83 субъекта РФ. Исключение — Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми. Там призывают в армию осенью. Весенний призыв продлится до 15 июля. На военную службу должны будут заступить более 134 тысяч россиян. Об этом написала газета «Известия».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился о том, чтобы принимающие участие в процедуре призыва сотрудники военных комиссариатов были вакцинированы. К этой работе допустят только тех, кто привился и у кого выработались антитела.

Как уточнил ТАСС, призывники должны будут пройти термометрию, тестирование на коронавирус. Также должен соблюдаться масочно-перчаточный режим. Сдать анализы на коронавирус нужно будет на сборном пункте или по прибытии в воинскую часть.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, в 2021 году по прибытии в часть призывники пройдут двухнедельный карантин.

Осенний призыв в армию в прошлом году состоялся в период с 1 октября по 31 декабря.