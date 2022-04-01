Весенний призыв стартовал в России

В России с 1 апреля началась весенняя призывная кампания. В Минобороны РФ подчеркнули, что к спецоперации на Украине она отношения не имеет.

Для прохождения военной службы, уточнило ведомство, весной 2022 года планируют направить свыше 134,5 тысячи человек. Призыв пройдет в 82 субъектах России.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту», — в очередной раз напомнили в Минобороны.

Призыв пройдет в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Отправлять призывников со сборных пунктов в войска начнут в третьей декаде мая.

К работе на призывных пунктах допустят только прошедших вакцинацию от коронавируса, переболевших COVID-19 или имеющих антитела сотрудников. Призывные и сборные пункты полностью обеспечили бесконтактными термометрами, масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. Призывников будут тестировать на коронавирус.