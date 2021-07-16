Весенний призыв на срочную службу завершили в России

В России завершился весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля. В армию отправились свыше 134 тысяч призывников.

Для этого потребовалось задействовать более 25 воинских эшелонов и свыше 45 рейсов самолетов военной авиации, рассказали РИА «Новости» в Минобороны.

Ведомство сообщило, что для призывников устроили свыше 65 чартерных рейсов, их перевозили в двух тысячах вагонов поездов.

В спортивные роты отправили около 150 человек, в научные и научно-производственные роты — более 350 молодых ребят.

Все военные комиссариаты из-за пандемии обеспечили средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами. С призывниками работали только вакцинированные или переболевшие ковидом сотрудники.

«Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тысяч граждан, зараженных коронавирусной инфекцией», — уточнили в Минобороны.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов перед началом весеннего призыва пообещал, что все призывники до 15 июля пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса.