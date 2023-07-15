Армия 15 июля 2023, 12:18 Весенний призыв на срочную службу завершили в России Минобороны: весенний призыв на военную службу завершен Пресс-служба Минобороны

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В России завершился стартовавший 1 апреля весенний призыв. В Вооруженные силы РФ для прохождения срочной службы направили 147 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, призывники могли выбрать, в каких видах ВС и родах войск они хотели бы пройти службу, с учетом состояния их здоровья и результатов психологического отбора. Молодым людям выдали форму, банковские карты и несессеры.

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«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что особое внимание уделили комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В них зачислили в общей сложности 690 парней.

В Минобороны дополнили, что молодея люди, прошедшие военную службу, уволены и направлены к местам проживания.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о поэтапном повышении призывного возраста в России до 30 лет.