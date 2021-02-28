Вертолет России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет Воздушно-космических сил России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Вынужденная посадка произошла из-за технических неисправностей при выполнении планового полета. Военные отправились на воздушное патрулирование территории Хасеке. Огня по вертолету никто не открывал. Экипаж не пострадал, всех эвакуировали. «Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром», — говорится в сообщении.