Вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28. Два человека в составе экипажа погибли, полет выполнялся без боекомплекта. Место падения найдено, на земле разрушений нет.

Вертолет разбился вблизи Абрау-Дюрсо Подробнее

Как сообщил канал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет в темное время суток. Авария произошла около 23:00 по московскому времени в районе аэродрома Кореновск.

К месту аварии выехала комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Агентство РИА «Новости» со ссылкой ни Минобороны сообщило, что полет выполнялся без боекомплекта и разрушений на земле нет. Полет выполнялся в сложных метеорологических условиях. Причиной крушения, предварительно, стала ошибка в пилотировании и техническая неисправность.