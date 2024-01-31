Армия 31 января 2024, 20:31 Вернувшихся в Россию из плена военных готовили к обмену перед крушением Ил-76 Захарова заявила об опасениях приостановки обмена пленными после крушения Ил-76 РИА «Новости»

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Возвращение в Россию из украинского плена 195 военнослужащих планировалось еще 24 января. Обмен сорвал преступный приказ властей Украины об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Полный текст ее обращения опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в сбитом самолете находились украинские военнопленные, которые погибли по вине собственного командования.

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«Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться. Констатируем, что этого не произошло», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД добавила, что рада благополучному возвращению военных с подконтрольной Киеву территории в безопасное место, где они получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Министерство обороны России в среду, 31 января, сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формату 195 на 195. Вернувшихся бойцов на самолетах отправили в московские госпитали. В ведомстве подчеркнули, что посредником на переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На его борту находились 65 украинских военных, предназначенных для обмена, шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил России. Никто из них не выжил. Минобороны заявило, что причиной крушения борта стала запущенная ВСУ ракета.