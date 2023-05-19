Армия 19 мая 2023, 10:50 Великобритания в ООН признала десятилетия применения снарядов с обедненным ураном Постпред при ООН Вудворд: Великобритания применяла снаряды с ураном десятилетиями flickr

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Снаряды с обедненным ураном в Великобритании назвали стандартными. Постоянный представитель страны при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство применяло их в течение десятилетий. Ее процитировало РИА «Новости».

«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — сказала она.

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Барбара Вудворд ответила на обвинения постпреда России при ООН Василия Небензи в том, что Великобритания не позаботилась об украинцах, решив поставить их армии снаряды с этим компонентом. Их применение, по его словам, приносило серьезные долгоиграющие последствия для экологии и здоровья местных жителей.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Василий Небензя заявил, что коллективный Запад использовал Украину как полигон для борьбы с Россией. Он предупредил, что военная помощь загонит киевский режим в долги и приведет к потере суверенитета.

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном. В Югославии после их применения регистрировали 60 смертей от онкологических заболеваний на 400 человек.