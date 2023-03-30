Армия 30 марта 2023, 08:53 Великобритания отдаст Украине снаряды с ураном во избежание позора из-за танков-пустышек The Paper: Великобритания отправит ВСУ снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Unsplash

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Правительство Великобритании отправит Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы сделать танки Challenger 2 полезными и не опозорится. Без таких снарядов бронемашины не помогут военным, заявило китайское издание The Paper.

Вооруженные силы Украины вслед за танками Challenger 2, которые уже поступили в их распоряжение, получат бронебойные снаряды с обедненным ураном для их вспомогательного боекомплекта. Автор статьи усомнился в эффективности таких боеприпасов против российских танков Т-72Б3, Т-80 и Т-90. Он назвал возможные скрытые мотивы британцев.

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«Для того, чтобы вспомогательные танки не проявили себя „слишком позорно“, Великобритания может помочь только обедненным ураном», — сказал он.

Разработчики не оснастили основной боевой танк Challenger 2 новыми бронебойными снарядами, поэтому поставленные бронемашины могут оказаться бесполезными для военных.

Кроме того, по мнению журналиста, Великобритания могла пообещать такие снаряды с тем, чтобы подтолкнуть США сделать то же самое. Американцы отказались предоставлять ВСУ бомбы с обедненным ураном и такую же броню, но после того, как британское Минобороны взяло на себя инициативу по открытию этого ящика Пандоры, обещанные Украине танки Abrams тоже могут снабдить этим оружием.