Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации по демилитаризации Украины вскрылись факты экстренной зачистки украинской властью следов военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

«Полученные на Украине документы свидетельствуют, что в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны России, сотрудники биолабораторий на Украине представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы, пишет «Политика сегодня». Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты сейчас анализируют эти бумаги.