Армия 15 апреля 2023, 10:58 Веерных рассылок электронных повесток россиянам призывного возраста проводить не будут Генштаб: планов на веерные рассылки электронных повесток россиянам призывного возраста нет РИА «Новости»

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Военные комиссариаты не будут совершать массовые «веерные» рассылки электронных повесток лицам призывного возраста в России. На это указал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков.

«Существующие для граждан отсрочки сохраняют действие в полном объеме, хочу это подчеркнуть. Гражданам призывного возраста верных рассылок электронных повесток не будет», — подчеркнул он.

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Бирюков обратил внимание, что весенняя призывная кампания в стране проходит в плановом режиме и завершится летом — 15 июля.

Повестки уже выдали 52 тысячам человек, из них в военкоматы прибыли более 50 тысяч призывников. Годными к службе признали 21 тысячу человек.

Об изменении учетных данных и постановке на воинский учет россиян проинформируют через «Госуслуги».

«Приходить в военкомат для оформления отсрочек и постановки на воинский учет больше необходимости нет», — заключил Бирюков.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра для воинского учета. Повестки военнообязанным будут посылать в электронном формате, дублируя в бумажном виде.