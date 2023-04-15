15 апреля 2023, 10:58
Веерных рассылок электронных повесток россиянам призывного возраста проводить не будут
Генштаб: планов на веерные рассылки электронных повесток россиянам призывного возраста нет
Военные комиссариаты не будут совершать массовые «веерные» рассылки электронных повесток лицам призывного возраста в России. На это указал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков.
«Существующие для граждан отсрочки сохраняют действие в полном объеме, хочу это подчеркнуть. Гражданам призывного возраста верных рассылок электронных повесток не будет», — подчеркнул он.
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Бирюков обратил внимание, что весенняя призывная кампания в стране проходит в плановом режиме и завершится летом — 15 июля.
Повестки уже выдали 52 тысячам человек, из них в военкоматы прибыли более 50 тысяч призывников. Годными к службе признали 21 тысячу человек.
Об изменении учетных данных и постановке на воинский учет россиян проинформируют через «Госуслуги».
«Приходить в военкомат для оформления отсрочек и постановки на воинский учет больше необходимости нет», — заключил Бирюков.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра для воинского учета. Повестки военнообязанным будут посылать в электронном формате, дублируя в бумажном виде.
Минобороны РФ
Военные
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