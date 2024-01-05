Армия 05 января 2024, 00:08 Ведущие армии мира возобновили разработки лазерного оружия РИА «Новости»: ведущие мировые армии вернулись к разработке боевых лазеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ученые и военные в ведущих странах мира в XXI веке вернулись к разработкам лазерного оружия, пытаясь совершить технологический рывок в оборонной отрасли. В России этими проектами стали заниматься еще во времена СССР, поэтому наработки имеются, сообщило РИА «Новости».

Советские ученые разрабатывали боевые лазеры в 1960-х годах, чтобы усилить обороны страны от воздушных и ракетных угроз. Несколько программ реализовали, но после распада Советского Союза их закрыли. В числе самых известных проектов — «Терра» и «Омега».

Реклама

Первый представлял собой испытательный комплекс с лазером, предназначенным для уничтожения баллистических ракет, а в рамках второго разрабатывали высокомощное лазерное оружие для ПВО.

Американская армия также вернулась к лазерным проектам. В 2020 году ВВС США объявили о намерении установить на один из своих самолетов лазерную установку, рассчитывая ослеплять солдат противника и приборы наблюдения, а также уничтожать вражескую легкобронированную технику.

В современной России исследования в этой области продолжаются, но информация о разработках не афишируется. При этом весной 2018 года президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию анонсировал лазерный комплекс «Пересвет». На сегодняшний день он уже стоит на опытно-боевом дежурстве. Как отметили эксперты, комплекс используют для целей противоракетной обороны и ПВО.

Ранее специалисты компании «АрморАура» из Сколково совместно с новосибирскими коллегами создали бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Теперь их испытывают в Московской области.