Сейчас Воздушно-десантные войска России могут выполнить задачи любой сложности. Они оснащены современным оружием и являются высокомобильным родом войск.

Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такое заявление он сделал во время военно-спортивного праздника, который посвящен 90-летию ВДВ. Слова Шойгу процитировал РЕН ТВ.

Сегодня Воздушно-десантные войска — это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности Сергей Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что десантники во все времена выполняли самые сложные и ответственные задачи — их доверяли только им. Шойгу подчеркнул, что «голубые береты» наделены доблестью и несгибаемой волей, а также имеют безупречную выучку. Эти качества всегда становились «непреодолимой преградой на пути врага».

Шойгу напомнил, что за проявленное мужество во время Великой Отечественной войны ордена и медали получили тысячи солдат воздушного десанта. Кроме того, 296 десантников получили звания Героев СССР.

Ранее стало известно, что на сайте Минобороны появился раздел, который посвящен истории ВДВ. В нем рассказывают о появлении воск, о также размещены архивные документы об учреждении ВДВ. Кроме того, в разделе опубликована программа торжественных мероприятий, которые приурочены к юбилею ВДВ.