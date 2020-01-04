ВДВ переведут на новую систему связи в 2021 году

С 2021 Воздушно-десантные войска России начнут перевооружать на новую систему связи и управления. Об этом сообщили в Минобороны.

«Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года», — цитирует РИА «Новости» департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что в ВДВ завершается разработка новой системы на различных шасси — гусеничном БТР-МДМ, колесном Камаз-63968 и боевой машине десанта БМД-4М. Эта система позволит сократить время связи в два раза, при этом ее устойчивость повысится в полтора раза.

Новая система, заметили в Минобороны, будет обладать повышенной живучестью, помехоустойчивостью и надежностью.

Кроме того, как сообщила Газета.ru, до конца 2020 года планируется создать многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую кассету КПТМ-5 для борьбы с танками противников. В Воска также начали поступать новые средства десантирования: благодаря современным парашютным системам удалось увеличить вес доставляемой боевой техники.