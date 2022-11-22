Армия 22 ноября 2022, 02:07 «Вам нечего делать в органах власти». Глава Дагестана отчитал чиновников, чьи дети уклонились от осеннего призыва Глава Дагестана Меликов отчитал чиновников, дети которых не пришли в военкомат по призыву РИА «Новости»

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Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал чиновников, которые пытаются «отмазать» своих детей от службы в армии. Он поручил проверить информацию об уклонении от осеннего призыва. Об этом лидер республики сообщил в своем Telegram-канале.

Как заявил Меликов, он изучил список с фамилиями детей некоторых чиновников, которые не явились в военкомат по осеннему призыву.

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«Налицо — попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — задался вопросом глава Дагестана.

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Он поручил вице-премьеру республики Рамазану Джафарову выяснить, у кого были предусмотренные законодательством причины для отсрочки, а кто просто решил не идти в армию. По словам Меликова, результаты проверки детально рассмотрят на ближайшей призывной комиссии.

«Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь „отмазать“ от армии, то вам нечего делать в органах власти», — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что нельзя пользоваться своим служебным положением и отделять себя от остального общества.