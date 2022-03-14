В Запорожье украинские националисты захватили банки и грабят обеспеченных вкладчиков

В Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета обеспеченных вкладчиков, похищают и грабят «на нужды территориальной обороны», сообщили в Минобороны РФ. Там также отметили, что из 10 предполагаемых маршрутов для гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только три, ни один из них не ведет в Россию.

«В крупных городах Украины под угрозой расправы мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают записываться в батальоны территориальной обороны», — сказано в заявлении ведомства.

Под полным контролем ВС РФ на данный момент находятся Мелитополь и Херсон. Их население обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет. При этом украинские батальоны неонацистов используют «режимы тишины» для перегруппировки, прикрываясь при этом живым щитом из мирных жителей.

В заложниках у боевиков на Украине почти семь тысяч иностранцев, а также экипажи более 50 заблокированных в морских портах судов.