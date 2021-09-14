Учения мотострелков стартовали в Волгоградской области

Учения тактических групп мотострелкового соединения начались в Волгоградской области. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На данный момент военнослужащие совершают марш на полигон Прудбой. Им необходимо будет отработать боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

В учениях принимают участие более тысячи человек. Кроме того, к учениям привлекут около 300 единиц боевой техники и авиации. В их числе — фронтовые бомбардировщики Су-24М и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, передал RT.