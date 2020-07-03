ВКС: С-500 будет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

Ракета С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Технические характеристики позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — заявил главный командующий ВКС Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».

Ранее генеральный конструктор концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павел Созинов уже заявлял о том, что С-500 «Прометей» сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, напоминает РИА «Новости».

Еще в начале февраля стало известно, что в этом году российская армия получит зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Западные специалисты уже тогда признавали, что вооружение на голову превосходит зарубежные аналоги. Средство ПВО способно сбить как низколетящие вертолеты, так и ракеты в ближнем космосе. «360» собрал главное о российском ЗРК.