В США Су-57 признали «реальной угрозой» НАТО

«Первые единицы Су-57 демонстрируют множество возможностей, которые вполне могут нести угрозу для НАТО», — говорится в статье.

Одно из преимуществ Су-57 — аэродинамика. Конструкция истребителя позволяет ему маневрировать на высочайшем уровне и наделяет отличными характеристиками для ведения воздушного боя.

Еще один плюс боевой машины — огневая мощь, написали журналисты. Су-57 способен применять разнообразные ракеты класса «воздух-воздух» и вооружение для поражения наземных целей. Помимо этого, СМИ обратило внимание на цену истребителя. В последние годы России удалось прилично снизить стоимость Су-57, тем самым оптимизировав процесс его производства.

Также истребитель способен противодействовать «особо важным целям», написало агентство Ura.ru. Авионика Су-57 позволяет ему отслеживать противника, в том числе летательные аппараты, созданные по технологии «стелс». А еще National Interest обратил внимание на возможность использования боевой машины совместно с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник». Этот БПЛА разрабатывался в качестве ведомого для истребителя, который сможет улучшить его боевые возможности, написал автор.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас продолжаются испытания этого воздушного судна, специалисты проверяют функционирование его систем и режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно говорило, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.