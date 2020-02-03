В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»

В статье говорится о том, что зажигательное оружие можно использовать для уничтожения городов, бункеров и траншей неприятельских войск.

«Называть это оружие огнеметом кажется немного неправильным. Вместо рюкзаков, которые несли пехотинцы во время Второй мировой войны, Россия будет использовать новый ракетный пусковой комплекс ТОС-1А Solntsepek („Палящее солнце“), установленный на шасси танка Т-72 и стреляющий термобарическими ракетами», — пишет автор материала.

Главная задача комплексов — «расчистить путь» для мотострелков и танков «Армата», отметил эксперт.

Тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Это модификация советской огнеметной системы, которая применялась еще во время Афганской войны.