  • В США подготовили план удара по Калининграду на случай войны

    20 сентября 2019, 03:09

    Мария Борисова

    Пентагон разработал план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае войны с Россией. Об этом сообщил Breaking Dafense со ссылкой на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.
    В США подготовили план удара по Калининграду на случай войны

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    По словам американского военного, Вашингтон сможет своевременно отреагировать на возможную «российскую агрессию» в Европе.

    «Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — сказал Харригян.

    Детали разработанного минобороны США плана военный не раскрыл. Журналисты издания уточнили, что в случае нападения вооруженные силы Штатов начнут всестороннее наступление: атаку с земли, воздуха, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве.

    Запад неоднократно говорил о так называемой «российской угрозе». Причем Кремль не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать.