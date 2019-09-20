В США подготовили план удара по Калининграду на случай войны

По словам американского военного, Вашингтон сможет своевременно отреагировать на возможную «российскую агрессию» в Европе.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — сказал Харригян.

Детали разработанного минобороны США плана военный не раскрыл. Журналисты издания уточнили, что в случае нападения вооруженные силы Штатов начнут всестороннее наступление: атаку с земли, воздуха, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве.

Запад неоднократно говорил о так называемой «российской угрозе». Причем Кремль не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать.