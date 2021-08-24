В Совбезе предупредили об использовании искусственного интеллекта в геополитике

Технологии искусственного интеллекта на фоне всеобщей цифровизации стали инструментов геополитического влияния, считают в Совете безопасности. Теперь это не только научно-техническая конкуренция, но и военно-политическое противоборство.

«Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых факторов четвертой промышленной революции и при этом требуют внимания с точки зрения обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», — передал ТАСС слова заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, сказанные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Он отметил, что сейчас на уровне государственных структур происходит активное внедрение технологий, позволяющих имитировать когнитивные функции человека.

Олег Храмов добавил, что в научной среде обсуждают сценарии войн между человеческой цивилизацией и будущими машинами. Он отметил, что вопрос об управлении этими машинами перестает быть риторическим. Поэтому область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства.