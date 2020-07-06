В состав ВМФ России войдут около 40 кораблей и судов

Военный флот, сообщил главком, комплектуется фрегатами нового поколения типа «Адмирал Горшков». Второй фрегат этого проекта «Адмирал Касатонов» сейчас завершает испытания. Планируется, что до конца месяца он войдет в состав ВМФ. В мае на воду был спущен фрегат «Адмирал Головко», который, как ранее сообщалось, планируется принять на вооружение в 2022 году.

Также Евменов рассказал о серийном строительстве патрульных кораблей, предназначенных для защиты морской экономической зоны. Кроме того они могут выполнять поисково-спасательные функции и бороться с пиратами. Корабли войдут в состав Черноморского флота. Идут испытания третьего в серии патрульного корабля «Павел Державин».

На Балтийском флоте в конце июня начались государственные испытания малого ракетного корабля «Одинцово». Это первый корабль, на который установлен морской вариант комплекса «Панцирь». Планируется принять на вооружение шесть подобных кораблей.