Армия 15 февраля 2024, 11:42 В состав «Ахмата» вошли еще два отряда из бывших вагнеровцев Алаудинов: еще 2 отряда из бывших бойцов «Вагнера» вошли в состав «Ахмата» РИА «Новости»

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Еще два отряда добровольцев, сформированных из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», вошли в состав спецназа «Ахмат». Общая численность этих отрядов составляет более тысячи человек, сообщил в комментарии ТАСС замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На данный момент именно из бывших бойцов „Вагнера“, кроме „Камертона“, в самом „Ахмате“ достаточно большое количество [человек]», — сказал собеседник агентства.

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Отдельно он отметил, что в «Ахмат» вошли еще два отряда. Их участники подписали контракт с министерством обороны. В одном из новых отрядов, по его словам, 680 человек, в другом — 380.

«Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК „Вагнер“», — сказал Алаудинов.

По его словам, экс-бойцы «Вагнера» выбрали для себя продолжение службы в «Ахмате», потому что в этом подразделении очень уважительное и серьезное отношение к бойцам.