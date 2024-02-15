15 февраля 2024, 11:42
В состав «Ахмата» вошли еще два отряда из бывших вагнеровцев
Алаудинов: еще 2 отряда из бывших бойцов «Вагнера» вошли в состав «Ахмата»
Еще два отряда добровольцев, сформированных из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», вошли в состав спецназа «Ахмат». Общая численность этих отрядов составляет более тысячи человек, сообщил в комментарии ТАСС замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На данный момент именно из бывших бойцов „Вагнера“, кроме „Камертона“, в самом „Ахмате“ достаточно большое количество [человек]», — сказал собеседник агентства.
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Отдельно он отметил, что в «Ахмат» вошли еще два отряда. Их участники подписали контракт с министерством обороны. В одном из новых отрядов, по его словам, 680 человек, в другом — 380.
«Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК „Вагнер“», — сказал Алаудинов.
По его словам, экс-бойцы «Вагнера» выбрали для себя продолжение службы в «Ахмате», потому что в этом подразделении очень уважительное и серьезное отношение к бойцам.
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