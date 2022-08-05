ВКС России уничтожили группу боевиков в Сирии

Экипаж российских ВКС уничтожил боевиков террористической группы «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в пустыне Белая в Сирии. Основные силы радикального объединения базируются в подконтрольной США зоне Эн-Таф, где их обучают американские инструкторы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Боевиков российские пилоты обнаружили во время патрулирования. Члены группировки скрывались в специальных укрытиях на территории пустыни Белая. Оттуда они совершали нападения на объекты гражданской инфраструктуры и диверсии против мирного населения.

В результате ударов российских ВКС всех боевиков ликвидировали. Момент нанесения удара Минобороны показало на видео.

На опубликованных кадрах видно, как пилоты наводят прицел на укрытия боевиков и направляют ракеты на цели.