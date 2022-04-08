В Сети появились кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом БРК «Бастион»
Минобороны показало запуск высокоточной ракеты «Оникс» по военным объектам Украины
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» выпустил высокоточную ракету «Оникс». Минобороны поделилось кадрами выстрела в Теlеgrаm-канале.
Целью ракеты стали объекты военной инфраструктуры Украины. На кадрах видно, что основной путь снаряда проходил над водой.
Запуск произошел по плану: после взлета на необходимую высоту ракета сменила вертикальное положение на горизонтальное. После этого от головной части снаряда отделился защитный клапан, и боеприпас улетел в заданном направлении.
Минобороны регулярно делится кадрами из зоны спецоперации РФ на Украине. Ведомство уже публиковало видео с запуском двух высокоточных ракет «Оникс» с БРК «Бастион» 6 апреля. Выстрел произвели в Крыму. Целью ракет также были объекты военной инфраструктуры Украины.