В Сети появились кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом БРК «Бастион»

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» выпустил высокоточную ракету «Оникс». Минобороны поделилось кадрами выстрела в Теlеgrаm-канале.

Целью ракеты стали объекты военной инфраструктуры Украины. На кадрах видно, что основной путь снаряда проходил над водой.

Запуск произошел по плану: после взлета на необходимую высоту ракета сменила вертикальное положение на горизонтальное. После этого от головной части снаряда отделился защитный клапан, и боеприпас улетел в заданном направлении.

Минобороны регулярно делится кадрами из зоны спецоперации РФ на Украине. Ведомство уже публиковало видео с запуском двух высокоточных ракет «Оникс» с БРК «Бастион» 6 апреля. Выстрел произвели в Крыму. Целью ракет также были объекты военной инфраструктуры Украины.