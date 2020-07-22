В России завершилась внезапная проверка боеготовности армии

17 июля стало известно, что в России будут проводить внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

В Минобороны это объяснили желанием оценить боеготовность и отдельных подразделений не только в условиях борьбы с преступностью, но и обострения санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.

За прошедшее время ведомство провело более 50 учений на разных уровнях с участием порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

В военном ведомство также ставили цель понять, насколько войска готовы к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению.