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    22 июля 2020, 02:39

    В России завершилась внезапная проверка боеготовности армии

    Александра Каширина

    В России завершили внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил в юго-западных регионах России, сообщило Министерство обороны.

    17 июля стало известно, что в России будут проводить внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

    В Минобороны это объяснили желанием оценить боеготовность и отдельных подразделений не только в условиях борьбы с преступностью, но и обострения санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.

    За прошедшее время ведомство провело более 50 учений на разных уровнях с участием порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

    В военном ведомство также ставили цель понять, насколько войска готовы к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению.

    Новости SMI.FM