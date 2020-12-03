В Москве ответили на обвинения НАТО в наращивании военной мощи в Крыму

В среду прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО. По ее итогам генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия «продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины», а также наращивает военную группировку в Крыму и в Черном море.

«НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», — отметил Столтенберг.

По словам Цекова, «Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности». А страны НАТО «усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России».

По его мнению, Североатлантический альянс «ведет себя крайне нагло и агрессивно».

В свою очередь, зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин уверен, что выпады в адрес России связаны с тем, чтобы обосновать затраты НАТО на оборону.

Парламентарий считает, что в ответ Россия «будет демонстрировать свою силу не только в военном, но и в экономическом плане».