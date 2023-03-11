Армия 11 марта 2023, 05:24 «В мире нет ей равных». Ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала высокие результаты в зоне СВО РИА «Новости»: новая авиационная ракета Р-37М в рамках СВО показала высокую эффективность Википедия

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Новая авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух», стоящая на вооружении ВС России, показала высокую эффективность в зоне СВО, вероятность поражения целей составляет почти единицу. Об этом РИА «Новости» рассказал осведомленный источник.

«Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — сообщил собеседник агентства.

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Снаряды по украинским воздушным целям запускают с многофункциональных истребителей Су-35С, перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57. Ракеты Р-37М поражали украинские Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М, вертолеты и беспилотники, в том числе Bayraktar TB2.

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«Р-37М обладает уникальными характеристиками для ракет класса „воздух — воздух“ по дальности поражения, собственной скорости, скорости и высотного диапазона поражаемых целей. Сейчас в мире ей нет равных», — заявил источник.