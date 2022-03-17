В Минобороны РФ сообщили, что авиация за сутки уничтожила 11 зенитных комплексов ВСУ

Российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитно-ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Всего оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 46 военных объектов Украины. Среди них — установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы РФ вечером 16 марта нанесли удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны в Ровенской области. В результате были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».

Представитель Минобороны добавил, что российские военные с начала спецоперации уничтожили 181 украинский самолет и вертолет.

Специальная операция по демилитаризации Украины продолжается с конца февраля. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие.