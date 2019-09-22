  • В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом

    22 сентября 2019, 22:01

    Валерия Шафирко

    Во время десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления под Оренбургом не сработали парашютные системы у двух боевых машин. О произошедшем рассказали в Министерстве обороны России.
    В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом

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    Из-за неисправности парашютных систем две бронемашины получили повреждения, пишет сайт «Звезда» со ссылкой на сообщение оборонного ведомства. Десантирование бронемашин происходило без экипажей. В результате инцидента пострадавших нет.

    В Минобороны рассказали, что в результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения.

    Обстоятельства и причины случившегося устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.