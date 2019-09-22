В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом

Во время десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления под Оренбургом не сработали парашютные системы у двух боевых машин. О произошедшем рассказали в Министерстве обороны России.

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Из-за неисправности парашютных систем две бронемашины получили повреждения, пишет сайт «Звезда» со ссылкой на сообщение оборонного ведомства. Десантирование бронемашин происходило без экипажей. В результате инцидента пострадавших нет.

В Минобороны рассказали, что в результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.