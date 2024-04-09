Армия 09 апреля 2024, 04:44 В Минобороны рассказали о недостатках натовской военной техники МО: машины разминирования НАТО сами подрывались на минах РИА «Новости»

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Машины разминирования НАТО Wisent 1 оказались неэффективны во время украинского контрнаступления, так как сами подрывались на минах. Об ­этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журнал Министерства обороны «Военная мысль».

­В статье журнала рассматриваются разные тактики преодоления минных полей. В частности, машины для разминирования НАТО оснащены сплошным тралом. Считается, что это дает возможность быстро проделать проходы в минных полях противника. ВСУ на начальном этапе контрнаступления пытались использовать эту технику.

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«В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщается в статье.

В прошлом году ВСУ потеряли несколько немецких машин разминирования Wisent 1 в районе Работино.

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