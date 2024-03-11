Важное 11 марта 2024, 12:15 В Кремле отреагировали на сообщения о назначении врио главкома ВМФ Песков: открытых указов о назначении врио главкома ВМФ не было РИА «Новости»

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Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, относительно назначения адмирала Александра Моисеева врио главнокомандующего Военно-морским флотом России не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он отметил, что указы с грифом «секретно» комментировать не может, сообщило РИА «Новости».

«Есть указы с грифом „секретно“, я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — подчеркнул представитель Кремля.

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Информация о том, что президент России Владимир Путин назначил своим указом временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России, ранее появилась на сайте «Фонтанки». В публикации уточняли, что пост занял адмирал Александр Моисеев, сменив Николая Евменова.

Источник издания также указал, что информацию о назначении Моисеева довели до личного состава Главного командования ВМФ.