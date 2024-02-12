Армия 12 февраля 2024, 22:37 В Госдуме рассказали, как относятся к перешедшим на сторону России бывшим бойцам ВСУ Депутат Швыткин заявил об успехах перешедших на сторону России бывших бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Вступившие в армию России бывшие украинские военнослужащие не сталкивались с негативным отношением со стороны новых сослуживцев. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что причины у перехода на сторону России у каждого бывшего украинского военного свои. Но сегодня они плечом к плечу сражаются против нацизма после принесения новой присяги.

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«Я не слышал о фактах, чтобы с какой-то ожесточенностью и неприязнью относились к данным военнослужащим. <…> Батальон имени Богдана Хмельницкого — свидетельство этому», — заявил Швыткин.

Независимый журналист и ветеран Военно-морских сил США Патрик Ланкастер в понедельник, 12 февраля, опубликовал на своем YouTube-канале репортаж о бывших военных ВСУ, вступивших в российскую армию.

В ходе беседы герои съемок рассказали, что сделали свой выбор после того, как разочаровались в решениях командования, столкнулись с коррупцией или чрезмерной жестокостью бывших сослуживцев.

Среди участников репортажа оказался бывший боевик полка «Азов»*. Он пояснил, что перешел на сторону России после того, как узнал об ударе ВСУ по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Украинский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформировали в феврале 2023 года и включили в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». В первый бой против украинских боевиков бывшие военнослужащие ВСУ вступили в декабре.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.