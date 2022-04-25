Минобороны РФ разоблачило фейк про вину российских военных в гибели жителей Бучи

Британское издание The Guardian написало, что российские военнослужащие убили жителей Бучи. Однако Минобороны России предоставило доказательства того, что это ложь. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«Правда: первая нестыковка, которая ставит под вопрос объективность материала: The Guardian прямо пишет, что артиллерийские удары по Буче наносились в то время, когда она была под контролем РФ. Соответственно, российские войска просто не могли наносить удары по территории, на которой расположены свои же подразделения», — сказано в публикации.

Однако обстрелы велись 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами ЗШ1, начиненными флешеттами — небольшими металлическими дротиками. Такое оружие используют Вооруженные силы Украины. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram отметил, что 122-миллиметровые снаряды используются в гаубицах типа Д-30. ВСУ в начале спецоперации имели не менее 350 гаубиц Д-30 и большое количество боеприпасов к ним из арсеналов Советского Союза.

«У ВСУ это фактическое основное полевое орудие, в том числе и у 4-й бригады НГУ, которая вела бои за Гостомель, Бучу и Ирпень», — написал эксперт.

Эти снаряды применялись и во время обстрела Донбасса в 2014 году. В России подобные орудия в основном сняты с вооружения и переданы на хранение. Вместо них используют гаубицу «Мста-Б» с другими снарядами и другого калибра — 152 миллиметра.

В начале апреля власти Украины заявили, что Россия причастна к массовым убийствам мирных людей в Буче. В Сети появились фотографии и видео с места событий. Минобороны РФ отвергло обвинения в свой адрес. В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения являются очередной провокацией.