В экипировку российских солдат включат экзоскелет и беспилотные аппараты

Над интеграцией новых элементов экипировки солдат работают в России. В специальную подсистему включат экзоскелет и беспилотные аппараты.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В 2021 году, по его словам, российские промышленные предприятия провели работу по включению в состав перспективной экипировки специальной подсистемы. В нее войдут робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты нескольких типов, и экзоскелеты.

«В 2019 году начался комплекс работ „Сотник“, где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты», — отметил Салюков.

В Подольске совместными усилиями ЦНИИТОЧМАШ и НИИ Механики МГУ имени Ломоносова разработали экзоскелет. Корреспондент «360» отправился самостоятельно тестировать экспериментальный образец — без помощи, инструкций, советов и времени на подготовку. Экзоскелет разрабатывали полтора года. Но до конца еще далеко. Пока готова презентационная версия.